Em Americana, Time Paula derrota Time Hortência no Jogo das Estrelas da LBF Com muita festa no lotado ginásio Centro Cívico, em Americana (SP), com mais de 1.500 pessoas, a Liga Nacional Feminina de Basquete (LBF) promoveu neste domingo o Jogo das Estrelas. Assim como aconteceu no ano passado, os times foram comandados pelas duas maiores estrelas do esporte: Paula e Hortência. Em 2017, o Time Magic Paula deu o troco da derrota em 2016 e bateu o Time Rainha Hortência por 90 a 86.