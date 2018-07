Em Araraquara, Júlio César falha no treino e é ofendido A paciência da torcida com Júlio César parece estar chegando ao fim. Ontem, num simples treino tático na Fonte Luminosa, em Araraquara, onde o time recebe hoje o Coritiba, o camisa 1 levou um gol entre as pernas e acabou muito criticado pelos cerca de 100 corintianos presentes.