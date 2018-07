Em Belém, Paysandu ganha do Londrina por 1 a 0 e mantém os 100% na Série B

O Paysandu aparece como um dos candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense recebeu o Londrina, no estádio da Curuzu, em Belém, pela segunda rodada, e venceu por 1 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento.

Com seis pontos, o Paysandu se iguala ao Fortaleza, outra equipe que venceu duas partidas. O clube do Pará tinha vencido a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas (SP). Sampaio Corrêa, Figueirense e Vila Nova ainda não entraram em campo nesta segunda rodada e também podem alcançar essa pontuação. O Londrina, com três pontos, conheceu a sua primeira derrota. Na estreia, o time paranaense bateu o Boa, em casa, no estádio do Café, por 1 a 0.

O jogo começou em ritmo lento, mas aos poucos o Paysandu foi dominando o adversário. Justamente quando o time da casa vivia o seu melhor momento, uma falha nos refletores do estádio forçou a paralisação da partida. Após 32 minutos, a bola voltou a rolar e o time da casa retornou ligado. Logo no primeiro lance, a bola foi cruzada da esquerda, a defesa do Londrina não afastou e Mike abriu o placar completando para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o time da casa seguiu mais presente no campo de ataque e só não ampliou o placar porque o goleiro Vagner fez belas defesas, principalmente em cabeçadas de Mike e Perema. O visitante tentava responder, mas tinha dificuldades para criar jogadas de perigo, perdendo a disputa no meio de campo devido à forte marcação dos paraenses.

Administrando a vantagem sem sustos, o Paysandu controlou a partida até o apito final e garantiu a segunda vitória na competição.

Os dois times voltam a campo no sábado da próxima semana, dia 28, pela terceira rodada da Série B. O Paysandu recebe o Brasil, de Pelotas (RS), em mais uma partida no estádio da Curuzu, enquanto que o Londrina vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 0 LONDRINA

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva (Willyam), Edimar, Diego Ivo, Perema e Mateus Muller; Nando Carandina, Renato Augusto (Alan), Moisés e Mike (Magno); Cassiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Luizão, Lucas Costa e Roberto; Moisés Gaúcho, Diego Lorenzi (Wesley), Dudu e Thiago Primão (Patrick Vieira); Marcelinho (Luan) e Alisson Safira. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Mike, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Perema (Paysandu); Luizão, Moisés Gaúcho, Diego Lorenzi, Patrick Vieira e Marcelinho (Londrina).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 68.190,00.

PÚBLICO - 5.647 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).