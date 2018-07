Em BH, Atlético-PR tenta manter embalo e entrar para zona da Copa Libertadores

As duas vitórias e o empate nas rodadas anteriores recolocaram o Atlético Paranaense de volta na briga por vaga na Copa Libertadores. Para entrar para o atual G-7, o time precisa vencer o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico Fabiano Soares não poderá contar com o meia Nikão, suspenso, e também não terá o zagueiro Thiago Heleno, lesionado. Felipe Gedoz seria o substituto para a vaga do meio de campo, mas sentiu uma lesão no pé na última sexta-feira e foi cortado. Com isso, Sidcley deve ganhar uma chance.

Na zaga, Fabiano Soares disse que avaliará as condições do zagueiro Paulo André. "Ele está demonstrando que está melhor. É um jogador experiente, que a gente confia muito e vou deixar na mão dele decidir se está apto. Se não, temos o plano B. Treinamos todos os jogadores da mesma maneira e quem entrar vai poder aproveitar a oportunidade e ajudar o Atlético", destacou.

O meia Guilherme, confirmado na equipe titular, minimizou o fato de o Cruzeiro poder estar menos interessado em vencer por já ter assegurado a Libertadores após a conquista da Copa do Brasil. O jogador admitiu apenas que está de olho no desempenho das outras equipes fora do Brasileirão para saber se eventualmente abrirão novas vagas na competição continental.

"Nós comentamos bastante essa questão da tabela e das equipes que estão nas outras competições, mas temos a consciência de que nada vale se não fizermos o nosso papel. O mais importante é o que nós vamos fazer", ressaltou Guilherme.