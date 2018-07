Em BH, Harry visita base britânica para Jogos de 2016

Na área de piscinas, o príncipe foi recebido pelo diretor de natação, Carlos Rocha, e pelo campeão olímpico Cesar Cielo. Após uma prova com a participação de atletas mirins e olímpicos, Harry premiou simbolicamente as crianças com medalhas. Do complexo de piscinas, o príncipe foi conhecer um espaço onde crianças fazem cursos-treinos e jogou futebol como goleiro. O príncipe ainda assistiu a apresentações esportivas na arena do Minas e foi apresentado aos judocas Luciano Corrêa, Kethleyn Quadros e Érika Miranda.

Harry se encontrou com autoridades do Estado e recebeu das mãos do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), camisas dos três principais times do Estado: América, Atlético e Cruzeiro. Em seguida, o príncipe seguiu para o Mineirão para assistir ao jogo entre a Inglaterra, que já está desclassificada da Copa do Mundo, e Costa Rica. O duelo foi iniciado às 13 horas desta terça. A previsão é a de que Harry deixe a capital mineira às 18 horas com destino a São Paulo.

Antes de ir ao Mineirão nesta terça, Harry esteve presente no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na última segunda-feira, quando o Brasil goleou Camarões por 4 a 1 e se garantiu nas oitavas de final da Copa como líder do Grupo A.