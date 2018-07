Em boa fase, Flamengo pega Madureira em duelo que abre a Taça Guanabara Depois de avançar às semifinais da Copa Sul-Minas-Rio com a melhor campanha da primeira fase da recém-criada da competição do calendário nacional, o motivado Flamengo enfrenta o Madureira, às 16 horas neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O jogo marca a abertura da segunda fase do Campeonato Carioca, com a classificação dos oito melhores times da etapa anterior do torneio estadual.