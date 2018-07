Em boa fase, Ponte Preta mantém o time titular para encarar o Corinthians

"Nós ganhamos em entrosamento e também na confiança, porque os jogadores vão crescendo com a sequência positiva de jogos", explicou o técnico Baptista após o treinamento realizado nesta terça-feira no centro de treinamento do Jardim Eulina, em Campinas.

Afeito a fazer mistério, desta vez o treinador não teve nem como esconder a escalação, depois da vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, domingo, no estádio Moisés Lucarelli. Enquanto o Corinthians não vence há mais de mês, num total de cinco jogos, os campineiros estão há oito jogos sem perder.

Nisso estão incluídos ainda a estreia sem gols com a Chapecoense no Brasileiro e os quatro jogos pela Copa do Brasil contra Caldense e Genus, além das duas últimas partidas pelo Campeonato Paulista.

Sem mistério, o time será: João Carlos, Jeferson, Douglas Grolli, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus e Ravanelli; Felipe Azevedo, Wellington Paulista e Clayson.

À parte disso, a diretoria desmentiu contato do América Mineiro para a liberação do lateral-esquerdo Gilson, atualmente reserva de Reinaldo. Mas admite o negócio desde que seja paga a multa rescisória, cujo valor não foi revelado.