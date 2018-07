Em Brasília, Flamengo faz duelo direto por vaga no G4 contra o Atlético-MG O objetivo do Flamengo é terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro para poder disputar a Libertadores da América em 2017. Para isso, terá de voltar a vencer jogos difíceis, como o confronto com o Atlético Mineiro, neste domingo, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 14ª rodada da Série A.