Em busca da liderança, Goiás recebe o Ipatinga Brigando pela ponta com o líder Criciúma (68 pontos) e com o 3.º colocado Vitória (66), o vice-líder Goiás (67) recebe hoje o Ipatinga às 21h no Serra Dourada. O técnico Enderson Moreira confirmou no time o lateral-esquerdo Peter e o meia Ricardo Goulart, maior goleador da equipe no ano. Peter ocupará a vaga de Vítor, que está suspenso, e Iarley sai para o retorno de Ricardo. Apesar de ser o vice-lanterna, o Ipatinga está em boa fase e invicto há quatro rodadas - o time precisa vencer para continuar na luta contra o rebaixamento. Outros jogos: América-MG x ASA e Paraná x ABC.