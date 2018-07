Em busca de vaga, Fluminense pega América-RJ em duelo que promete ser acirrado

Entre os grandes, o time tricolor é o único que ainda não se classificou. Passando por uma fase ruim, a equipe vem de uma vitória suada - com direito a gol aos 41 minutos do segundo tempo do veterano Magno Alves - contra o Friburguense na última rodada. Para a partida deste domingo, a motivação pode estar no acerto fechado na sexta-feira com o técnico Levir Culpi para comandar a equipe. Culpi já confirmou que estará no estádio para acompanhar o duelo.

O ex-treinador Eduardo Baptista havia sido demitido do cargo no dia 25 de fevereiro e, desde então, o time vem sendo regido pelo auxiliar técnico Marcão. Para o jogo contra o América, ele, que segue interinamente, não poderá contar com o capitão Fred. O camisa 9 ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, Marcão provavelmente escalará a mesma equipe da última exibição, utilizando Diego Souza como um centroavante.

Apesar do gol contra o Friburguense, o atacante Magno Alves deve ficar no banco de reservas, assim como Osvaldo, que iniciou a jogada do tento que garantiu o triunfo na última partida.

O América, por sua vez, encara o confronto de domingo como uma decisão. A equipe está com o mesmo número de pontos do Madureira e com apenas um a mais do que o Volta Redonda. Por isso, para garantir que participará da Taça Guanabara sem depender de outros resultados precisa da vitória.