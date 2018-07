Em busca do acesso na Série B, Paraná define Lisca como seu novo técnico

O Paraná vai ter um novo técnico a partir desta quarta-feira: Lisca. A confirmação do acordo, que já vinha sendo negociado há alguns duas, aconteceu após a goleada do sobre o Brasil de Pelotas, por 4 a 1, na noite desta terça-feira, em Curitiba, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Gaúcho de 44 anos, Lisca assume o lugar de Cristian de Souza, demitido na última sexta-feira. A diretoria resolveu mudar a comissão técnica depois da derrota para o Oeste, por 2 a 0, em Barueri, na sexta-feira passada. Nesta terça, na goleada sobre o Brasil de Pelotas, o Paraná foi comandado de forma interina por Matheus Costa, que acabou dando conta do errado.

Lisca esteve acompanhando o jogo na Vila Capanema e sua estreia vai ocorrer na sexta-feira, diante do Luverdense, às 20h30, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 16.ª rodada. O Paraná ocupa o décimo lugar na Série B, com 20 pontos, a quatro da zona de acesso.

Conhecido popularmente como "Lisca Doido", o treinador não trabalhou em nenhuma equipe desde que deixou o Internacional. Ele foi contratado pelo time gaúcho nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado para tentar evitar a queda para a segunda divisão, mas não teve sucesso na missão.

Na sua carreira como técnico profissional também dirigiu Ulbra, Brasil de Pelotas, Juventude, Porto Alegre FC, Luverdense, Caxias, Novo Hamburgo, Náutico e Sampaio Corrêa, antes de comandar Ceará, Joinville e Inter.

Nos três últimos, fez trabalhos distintos. No Ceará ganhou o carinho da torcida ao livrar o time do rebaixamento na Série B de 2015, quando ganhou até uma música da torcida: "Fugiu do hospício, tem que respeitar, Lisca Doido é Ceará".

Depois disso, teve uma passagem contestada pelo Joinville, que foi rebaixado à Série C após sua demissão. Na sequência, encarou o grande desafio no Inter, onde não teve sucesso.