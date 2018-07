Em busca do Rio-2016, seleção de hóquei leva 9 a 1 na estreia do Pan O Brasil sabia que não tinha chance de vitória diante do Canadá, mas tomou um chá de realidade na primeira rodada do hóquei sobre a grama masculino nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Mesmo contando com atletas holandeses e britânicos naturalizados, levou 9 a 1 dos donos da casa, um dos favoritos ao ouro.