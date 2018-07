Em campo, jogo disputado. No vestiário, farpas

O São Paulo deixou o campo reclamando pela expulsão de Alex Silva e apontou violência dos palmeirenses, que revidaram. Após um clássico bastante disputado no Morumbi, se seguiu uma troca de ofensas no vestiário.

"Demos bobeira no gol, mas uma arbitragem desta não se justifica. O Kleber, neste jogo violento dele, chegou a falar palavras mais fortes para ele (árbitro), que não fez nada", disse Jean. O atacante do Palmeiras não deixou por menos. "Se o árbitro não me expulsou e expulsou o Alex Silva, tem seus motivos. O Jean fala demais, está me irritando, é um cara que está começando agora", falou. "Isso é um clássico, não teve maldade de ninguém. Quem jogou em clubes da Europa sabe que é assim, não fala nada. Só os jovens é que reclamam", continuou.

Alex Silva reclamou de uma cabeçada de Valdivia em Miranda, e o chileno também retrucou. "O Pirulito tem de calar a boca e jogar futebol. Ele chega e bate. Na hora que tem microfone na frente ele só fala besteira", disparou o palmeirense.

Culpa da chuva. A arbitragem teve de fazer duas avaliações antes de confirmar o jogo, em um gramado que chegou a ficar totalmente encharcado. Mas nem a boa drenagem do Morumbi, que melhorou muito as condições do campo, amenizou a inconformidade dos palmeirenses. "Nem eu nem o Carpegiani concordamos, era para ter encerrado a partida. Achávamos melhor jogar para frente, em outra data, mas acharam interessante (continuar) por alguma ordem superior", disse Felipão.

A Federação Paulista chegou a cogitar o adiamento do clássico para a tarde de hoje, mas após cerca de quarenta minutos a chuva diminuiu. O Palmeiras, porém, não contava com a mudança e voltou contrariado. Enquanto o São Paulo prontamente se perfilou para a execução do hino, os atletas alviverdes protestaram fazendo o trabalho de aquecimento no campo - deixando arbitragem e rivais esperando por cinco minutos.