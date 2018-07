Em campo, Kleber encerra novela com dirigentes

Ao entrar em campo como titular, Kleber colocou fim a uma novela que já durava semanas. Mas até pisar no gramado do Pacaembu muitas coisas aconteceram.

Na noite de terça-feira, o presidente Arnaldo Tirone ficou sabendo de uma nova proposta que teria sido enviada pelo Flamengo, e se interessou.

Ontem, o dirigente foi até o hotel em que o time estava concentrado para conversar com Luiz Felipe Scolari e Kleber.

O cartola cogitou até deixar o atacante de fora da partida - o próprio atleta, aliás, havia pedido para não jogar -, mas todos chegaram a um acordo. E Tirone prometeu um aumento salarial ao jogador em janeiro.

O presidente confirmou que foi procurado por Michel Levy, dirigente do time carioca, na terça-feira, mas negou que tenham conversado sobre valores.

O Flamengo seguiu o discurso de Tirone e culpou o empresário de Kleber, Giuseppe Dioguardi, por toda a confusão.

"O Flamengo, através do vice-presidente de finanças Michel Levy, foi procurado pelo empresário do jogador e foi informado que o Palmeiras estaria disposto a abrir uma nova possibilidade para a contratação do atleta", foi o comunicado que o clube soltou durante a tarde.

Após isso, diz ainda o comunicado, Levy procurou Tirone e pediu por escrito o valor que o Palmeiras gostaria para negociar Kleber. Após a reunião, foi decidido que não haveria nenhuma transferência.

Dioguardi se defende e diz que não está fazendo leilão para valorizar seu atleta. "Eu não preciso oferecer o Kleber pra ninguém, ele tem mercado", avisou. "Se eu quisesse, chegaria com proposta toda hora", afirmou.

O camisa 30 ficou três rodadas sem atuar. Alegando dores na coxa esquerda - apesar de estar liberado pelos médicos -, ficou de fora também do clássico contra o Santos, na rodada anterior, mesmo relacionado por Felipão.

Após isso, ainda ofendeu o vice Roberto Frizzo, faltou em treino e foi multado. Mas ontem, após muitas confusões, realizou a sétima partida no Brasileiro pelo Palmeiras, ficando assim proibido de atuar por outra equipe na competição.