Em casa, Brasil fica em 10º em etapa mundial do rúgbi

BARUERI - O Brasil ficou na 10ª colocação na disputa do Bradesco Rugby Sevens Brasil, terceira etapa do Circuito Mundial feminino, que foi disputado nesta sexta e sábado na Arena Barueri. A equipe teve um primeiro dia ruim, com três derrotas, mas se recuperou na fase final com uma vitória expressiva sobre Irlanda. Depois, acabou caindo diante dos Estados Unidos.

"Eu fiquei muito desapontado com o primeiro dia. Não fizemos um bom jogo coletivo e faltou foco. Talvez as meninas estivessem sem concentração por causa da presença dos familiares. Mas depois nos recuperamos", explica o técnico Chris Neill, que é da Nova Zelândia mas treina o Brasil.

Paulinha Ishibashi, de 29 anos, é uma das mais experientes jogadoras da seleção. Apesar da campanha irregular na etapa, ela vê com bons olhos a evolução do esporte. "Eu percebo muito potencial em nossa equipe. Jogamos diante de nossa torcida e isso é bom para as atletas perceberem a dificuldade de se disputar uma etapa do Circuito Mundial. Só tem adversário pedreira e vejo uma seleção feminina comprometida", afirma a atleta.

A modalidade fará sua estreia nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Antes, a versão de 15 jogadores já havia participado da disputa. O Brasil já conquistou direito à vaga, tanto no masculino quanto no feminino, e Chris espera ver suas atletas brilhando na Cidade Maravilhosa.

"Eu acredito muito nelas, caso contrário não estaria aqui. Sei que não é fácil trabalhar tanto e vejo que a dedicação delas é muito grande", explica. O treinador afirma que sua seleção precisa aprender a superar alguns bloqueios mentais contra equipes que estão no mesmo nível, como Espanha e China. "Precisamos ganhar delas", admite.

O trabalho está sendo feito para preparar as garotas para a Olimpíada e esses dias em Barueri serviram de bastante aprendizado, até porque o torneio foi o principal já realizado no Brasil e ajudou as atletas a ganharem mais experiência e lidar com a pressão de jogar diante da torcida. "O rúgbi sevens é muito dinâmico e disputado em apenas 14 minutos. Com isso, às vezes vocês pode perder para o pior time ou ganhar do melhor."

Confira os resultados do Brasil:

Espanha 21 x 5 Brasil

Canadá 40 x 7 Brasil

Holanda 20 x 14 Brasil

Brasil 30 x 0 Irlanda

Estados Unidos 21 x 0 Brasil