Em casa, Guaratinguetá tenta iniciar reação Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Guaratinguetá, penúltimo colocado com 3 pontos, recebe o Avaí, que soma 10 e tenta chegar ao G-4 hoje. O Paraná, com 8, encara o Joinville, que tem 11 e é outro de olho no G-4.