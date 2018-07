Em Caxias, Inter quebra invencibilidade do Juventude no Gaúcho

Mesmo jogando fora de casa, o Internacional se redimiu do tropeço na última rodada e bateu o Juventude por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Eduardo Sasha foi o autor do único gol da partida.

Esta foi a primeira derrota do Juventude - que somava cinco vitórias e um empate - na competição. Agora o Inter, que havia perdido para o Veranópolis na última quarta, foi a 14 pontos, no quinto lugar. Já a equipe de Caxias do Sul parou nos 16 pontos e viu o São José desgarrar na liderança, com 17.

Em uma partida de muita garra e marcação, o futebol de troca de passes ficou em segundo plano no início da partida. A primeira chance de gol aconteceu aos 19 minutos, quando Eduardo Sasha chutou com perigo, mas para fora.

Aos 40 minutos de jogo, o Inter marcou o gol da vitória. O lateral-esquerdo Artur foi à linha de fundo e cruzou na medida para Sasha. O atacante subiu bem e testou em direção ao chão, sem chances para o goleiro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, uma cena assustou os espectadores. O goleiro Alisson saiu para cortar cruzamento na área do Inter e acertou o joelho no rosto de Maílson, do Juventude. O atacante ficou com o rosto bastante ensanguentado e foi encaminhado diretamente para o hospital, com suspeita de fratura no nariz e no osso maxilar.

Na segunda etapa, o Inter voltou melhor e teve até um gol anulado por impedimento aos 17 minutos, com Aylon na jogada. Já próximo do final, o Juventude desperdiçou uma sequência de chances. Primeiro Dieguinho tentou chute e parou em Alisson. Em seguida, Pará tentou gol olímpico e mandou no travessão e, por último, Kayron teve facilidade para finalizar, mas mandou à esquerda do gol.

Agora os dois clubes têm a semana inteira para treinar antes de voltar a campo pelo Campeonato Gaúcho. No próximo domingo, o Inter faz o primeiro clássico do ano contra o Grêmio, no estádio do rival, também válido pela Copa Sul-Minas-Rio, enquanto o Juventude encara o Brasil de Pelotas, fora de casa.