Em Chicago, brasileiro Demian Maia decide seu futuro no octógono

SÃO PAULO - Em seu quinto ano como atleta do UFC, o brasileiro Demian Maia, um dos principais representantes do MMA nacional, prepara-se para mais um desafio. Neste sábado, em Chicago, nos EUA, o lutador vai encarar uma das apostas do UFC, o norte-americano Chris Weidman, em uma dos três confrontos do card principal do UFC on Fox 2, que tem previsão de início para às 20h (horário de Brasília).

Se não vale o cinturão dos médios, a luta é importante para Maia, que aos 34 anos, tenta se manter entre os principais atletas de sua categoria. Uma vitória deixa o brasileiro em boa colocação para desafiar o atual detentor do cinturão, o brasileiro Anderson Silva. Seria uma revanche, já que eles duelaram em 2010, em polêmica luta vencida por Silva.

No mesmo evento, logo após a luta de Maia, os também médios Chael Sonnen e Michael Bisping se enfrentam para saber quem será o próximo desafiante de Anderson Silva.

No último e principal confronto da noite, os meio-pesados Rashad Evans e Phil Davis entram no octógono para saber quem será o próximo rival de Jon Jones, o atual dono do cinturão da categoria e eleito o melhor lutador de 2011.

Em entrevista ao Estadão, Demian Maia fala sobre sua preparação para a luta deste sábado, sua trajetória no MMA, sobre o 'personagem' Chael Sonnen, a quem já venceu, e uma possível revanche com o 'Spider' Anderson Silva.

Formado em jornalismo, Maia não descarta retomar a profissão quando pendurar as luvas.

Como foi sua preparação para o UFC on Fox 2? Foi um treinamento diferente dos que são feitos para as outras lutas?

Na verdade em cada preparação a gente busca sempre evoluir. Minha equipe e eu temos buscado constantemente evoluir e adaptar alguns métodos de trabalho, porque o MMA é um esporte muito novo e não existe um protocolo específico de treinamento. Ainda tem muita novidade que pode ser usada, e muita coisa que funciona melhor pra um tipo de atleta do que pra outro, etc. Nessa preparação mudamos alguma coisa no planejamento, e trouxemos alguns elementos novos. Contamos com ajuda de gente muito boa e acho que demos mais um passo na direção certa.

Algum método diferente de trabalho, visando a luta com o Chris Weidman?

Na verdade fiz praticamente todo o 'camp' (treinamento) em preparação para enfrentar o Michael Bisping, que era meu adversário original. Quando houve a mudança no card e ele passou a enfrentar o Chael Sonnen, tivemos que adaptar alguma coisa na estratégia e alguns detalhes táticos, mas houve pouco tempo pra isso, já que faltava cerca de 12 dias pra luta quando a mudança ocorreu.

Você conhece o Weidman? Seu estilo? Suas características dentro do octógono?

Eu assisti às lutas dele no UFC, e algumas competições de 'grappling' (técnica de imobilização) que ele disputou. Ele é um atleta invicto, de muito potencial, ótima base de 'wrestling' (luta livre) e que vem evoluindo muito no Jiu Jitsu, sempre buscando finalizações. Acho que tem tudo pra ser uma grande luta.

Vê pontos fracos no oponente? E os pontos fortes?

Com certeza, como qualquer lutador, ele tem pontos fortes e fracos. Como eu disse, ele tem ótimas quedas, um bom condicionamento físico, bom jogo de chão, algumas boas finalizações e esta evoluindo muito na parte em pé. Acreditamos que ele tem algumas brechas, como todo atleta, e montamos nosso plano tático em função disso, mas luta é luta e só na hora vamos saber realmente como a coisa vai transcorrer.

O Card também vai contar com uma luta do Chael Sonnen. Como você vê uma nova luta com Sonnen, que virou um personagem no UFC, devido aos comentários a respeito de Anderson Silva?

Eu já enfrentei o Sonnen e saí vencedor, e ele sem duvida é um dos tops da categoria peso médio. Eu acho que o Sonnen faz essas declarações como estilo de Marketing dele, que acaba sendo bom pra promover o show e vender ingressos, pay per view, etc. Nos bastidores ele sempre é respeitoso comigo, e é um cara bem inteligente. Eu tenho outro estilo e não gosto dessas polêmicas, mas pra ele esse jeito cai bem. Acho que um dia agente deve acabar se enfrentando novamente, mas não penso nisso agora porque tenho uma luta muito dura sábado pela frente, e é só nela que posso pensar.

E uma nova luta com Anderson Silva, pelo cinturão? Tem isso como principal objetivo? O que tirou de lição daquela luta em que foi derrotado por Silva?

O Anderson é o campeão absoluto da categoria com todos os méritos. Como todo atleta eu tenho vontade de ser campeão e disputar o cinturão novamente, mas isso tem que ser consequência natural do trabalho. Não posso me preocupar com isso. Não tenho vontade especifica de lutar com o Anderson, mas sim de disputar o cinturão novamente seja contra quem for o campeão no momento. O que posso fazer é meu trabalho, continuar me preparando e vencendo lutas, e o resto acontece naturalmente.

Você lutou com os dois (Silva e Sonnen). Como enxerga essa rixa? É marketing, ou uma real rivalidade?

Eu acredito, como disse, que o Sonnen é um cara articulado que criou um personagem e isso vem dando certo pra ele. O marketing e esse clima que ele cria acabam ajudando muito na promoção da luta e nas vendas, e como eu disse, ele se sente bem com esse estilo. Da parte do Anderson eu realmente não sei se existe uma rixa pessoal ou não, mas no final das contas estamos todos fazendo o nosso trabalho e eventualmente essa luta pode acontecer, dependendo dos resultados de sábado.

Aos 34 anos, como você vê a atual fase do UFC em relação ao que era quando começou a lutar?

Não tem nem comparação, o nosso esporte cresceu de mais e o patamar que o MMA atingiu através do UFC é incrível. Experimentamos um crescimento muito grande no Brasil nos últimos dois anos, e ainda existem novos mercados que vem sendo conquistados pelo UFC, o que é incrível e a gente ainda não sabe exatamente a proporção que isso pode chegar. Pra gente que vem lutando há tanto tempo pelo reconhecimento, é fantástico. Claro que como em qualquer esporte, com a mídia e os holofotes, vem muitos aventureiros, oportunistas e afins embarcando agora, o que é normal. Com o tempo o meio vai ganhar mais maturidade ainda, e as grandes empresas vão abraçar de vez mais ainda nosso esporte, afinal de contas os números são inquestionáveis.

Já pensa em parar de competir? Faz planos para o que fazer quando pendurar as luvas?

Nem penso nisso no momento. Continuo tendo muito prazer na minha profissão e procurando evoluir mais e mais como atleta. Meu objetivo é ser o melhor lutador que eu puder me tornar, e continuar evoluindo sempre tentando ser campeão. Quando eu me aposentar, quem sabe posso voltar ao Jornalismo? (risos), mas por enquanto ainda me vejo competindo por uns bons anos enquanto eu tiver prazer e motivação, e acho que ainda estou em plena evolução.