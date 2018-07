Em clima de despedida, Juliana e Larissa avançam no RJ

A dupla que ganhou sete títulos do Circuito Mundial, cinco do Circuito Brasileiro e um do Campeonato Mundial, além da medalha de bronze na Olimpíada de Londres, vai acabar no final deste ano. Larissa resolveu deixar o vôlei de praia, para realizar o sonho de ser mãe, e Juliana busca agora uma nova parceira.

Nesta sexta-feira, Juliana e Larissa começaram a etapa do Rio com vitória sobre Fernanda Berti e Júlia Schmidt (21/9 e 21/14). Depois, no entanto, perderam para as irmãs Maria Clara e Carolina (21/10 e 21/18) e avançaram na segunda colocação do Grupo A. Assim, elas irão enfrentar Ângela e Neide neste sábado.

A derrota desta sexta-feira para Maria Clara e Carolina acabou com uma série invicta de 25 partidas de Juliana e Larissa no Circuito Brasileiro - elas venceram as cinco etapas anteriores da temporada. Mas a dupla ainda está viva na disputa do título no Rio, para encerrar a parceria de sucesso com chave de ouro.

Outra dupla de destaque do vôlei de praia brasileiro que está se despedindo agora no Rio é a de Talita e Maria Elisa. Elas também somaram uma vitória e uma derrota nesta sexta-feira, avançando para as quartas de final na segunda posição do Grupo B. Neste sábado, irão enfrentar justamente Maria Clara e Carolina.