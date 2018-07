Em confronto entre algozes do arqueiro Marcus Vinicius, mexicano leva o ouro

Ellison também já foi algoz do brasileiro. O norte-americano se colocou como melhor do mundo, no ano passado, ao vencer Marcus Vinicius na final da chamada "Final da Copa do Mundo", evento mais importante da temporada. O bronze em Toronto foi para o Canadá, com Jay Lyon.

No feminino, o título pan-americano ficou com Khatuna Lorig, também dos EUA, que superou a colombiana Ana Maria Rendon na final. Em disputa mexicana, Karla Hinojosa ficou com o bronze entre as mulheres.

O quadro de medalhas da modalidade aponta o México na frente, com duas de ouro, uma de prata e duas de bronze. Os EUA também ganharam quatro medalhas, mas só uma de ouro. A Colômbia somou uma de prata e uma de prata, enquanto Brasil e Canadá ficaram com um bronze cada.

A única conquista brasileira foi por equipes masculinas. O time formado por Marcus Vinicius D''Almeida, Daniel Xavier e Bernardo Oliveira ficou com o bronze e encerrou um jejum de medalhas na modalidade que durava desde o Pan de 1983.