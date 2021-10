Em cooperação com a Fifa, governo do Catar freta voo para retirar atletas afegãos de Cabul

Dezenas de atletas afegãos, incluindo muitas mulheres, deixaram o país nesta quarta-feira a bordo de um avião com destino a Doha, como parte de uma série de evacuações organizadas pelo governo do Catar em cooperação com a Fifa.

"Havia 369 passageiros no voo e mais de 55 pessoas foram evacuadas em coordenação com a Fifa", disse um alto funcionário do Catar em um comunicado.

Esses voos fretados pelo Catar se tornaram um dos poucos pontos de saída do Afeganistão, depois que o Taleban assumiu o poder em meados de agosto.

Depois de alunos de música e seus professores no dia 5 de outubro, nesta quarta-feira as estrelas do esporte tiveram a oportunidade de deixar o Afeganistão.

"É um grande dia para todos nós, pois, depois de muitas semanas de espera, nossa jornada pode finalmente começar e estamos muito felizes", disse a jogadora de basquete Tahera Yusofi, de 28 anos, que está confiante de que vai morar no Canadá.

Durante seu regime ultraconservador entre 1996 e 2001, o Taleban proibiu o esporte. Após seu retorno ao poder, esse movimento islâmico tolera parcialmente o esporte para os homens, mas o proíbe para as mulheres.