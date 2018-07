Em crise, futsal decide organizar Copa América em Foz do Iguaçu

A Copa América deveria ter ocorrido no mês de março, mas a CBFS não encontrou patrocinadores dispostos a ajudar a pagar as contas da organização. A entidade se viu obrigada a abrir mão da organização do evento, que acontece sob o chapéu da Conmebol.

Desde então, uma nova eleição foi realizada na CBFS, com Marcos Madeira sendo eleito sem adversários para suceder a Renan Tavares. "Foz do Iguaçu é uma cidade que respira futsal, tem um excelente ginásio de esportes e uma rede hoteleira capaz de atender muito bem as dez seleções Sul-Americanas que participarão da competição", garante Madeira.