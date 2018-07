Em crise, Palmeiras diz ''até logo'' ao Palestra. Sem apoio

A tarde de hoje pode ser histórica para o Palmeiras. Mas, com tantos problemas, até um fato que aparentemente bom para o clube ganha contornos duvidosos e sombrios. De acordo com a diretoria, a partida contra o Grêmio, às 18h30, será a última no Palestra Itália antes de as obras para a Arena Multiuso começarem. A afirmação, porém, não é confirmada por todos e a confusão vai ganhar novos capítulos nos próximos dias.

A oposição conseguiu marcar uma reunião do Conselho Deliberativo para o dia 31, na tentativa de embargar a obra - conselheiros alegam que o projeto inicial foi modificado e por isso uma nova votação a favor da Arena tem de ser agendada.

No mês passado, a diretoria de marketing planejava uma série de ações para a tarde de hoje. Uma das ideias era o bilhete duplo: quem comprasse o ingresso para a partida contra o Grêmio ganharia uma entrada para o primeiro jogo da Arena, em 2012. O planejamento original, no entanto, nunca saiu no papel. No início da tarde de hoje, a diretoria já estará feliz se o time conseguir um bom resultado. Com tudo o que ocorreu no clube nos últimos dias - e sem a certeza se a partida será realmente a última antes das reformas -, o projeto de marketing foi cancelado.

Em campo, um time desfigurado, abalado pelas últimas confusões e com o descrédito da torcida. Até a noite de ontem, menos de nove mil ingressos haviam sido vendidos para o clássico.

A demissão de Antônio Carlos e Robert, na terça-feira, mostrou como anda a situação no clube. A discussão dos dois no Rio foi mais grave do que se pensava, a notícia ganhou repercussão e a diretoria procura quem foi o "traidor" que vazou as informações para a imprensa. Segundo o técnico, essa pessoa faz parte do grupo de diretores.

Apesar das confusões, o Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro: um triunfo (Vitória) e um empate (Vasco). O interino Jorge Parraga tenta permanecer alheio aos problemas extra-campo e busca seus primeiros pontos. "Não posso me envolver na parte política do clube", esquivou-se o treinador, que pediu ao elenco para vencer e convencer na ainda incerta despedida do atual estádio.