Em crise, Palmeiras reage e vence

O friozinho da noite de outono e o clima de despedida do Palestra Itália eram motivos suficientes para criar um clima de melancolia. As crises que se sucedem - a última delas resultou na demissão do técnico Antônio Carlos e do atacante Robert após o atraso da reapresentação de alguns jogadores no Rio - eram certeza de preocupação. Mas, de maneira surpreendente, o Palmeiras reagiu. Ontem, mostrou aplicação e raça para derrotar o Grêmio por 4 a 2 e assumir a vice-liderança do Brasileiro. O rival, por sua vez, vive situação delicada, com apenas um ponto em três jogos.

O Palmeiras pós-demissão, sem artilheiro e com técnico interino, entrou em campo com três volantes e com o jovem atacante Vinícius. O Grêmio tinha um desfalque importante: Borges, machucado. Mas, assim que o jogo começou, a equipe gaúcha não mostrou nenhum resquício de abatimento pela eliminação na semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Santos. Pelo contrário. Estava disposta a reagir no Brasileiro e teve presença ostensiva no campo palmeirense. A posse de bola superior do rival, contudo, era efeito direto dos erros de passe dos donos da casa. O Palmeiras era aplicado na marcação, mas tinha problemas quando trocava bolas. Com quase 10 minutos de jogo, nem sequer tinha chutado contra a meta de Vítor.

O Grêmio, porém, não soube traduzir posse de bola em lances de perigo. Pagou caro quando Cleiton Xavier fez lançamento longo para Ewerthon. O atacante - que foi apenas multado por também ter se atrasado - ainda contou com a sorte de Rodrigo, à sua frente, escorregar. Aos 15, em sua primeira chegada concreta, o Palmeiras abriu o placar.

O gol equilibrou as ações. O Palmeiras, menos afobado, melhorou a troca de passes e diminuiu o predomínio do rival. Viu nos contra-ataques uma boa forma de ameaçar e, num lance rápido, ampliou com o mesmo Ewerthon (que estava impedido), aos 29. A comemoração, porém, arrefeceu quando Jonas fez o primeiro do Grêmio aos 31.

Antes que a etapa final terminasse, o árbitro Paulo Henrique de Godoy quase estragou a boa partida. Em um lance de falta, Douglas e Marcos Assunção trocaram empurrões. O juiz, com excessiva rigidez, deu vermelho para ambos. A atitude, contudo, não comprometeu os ânimos e, com dois jogadores a menos, o duelo voltou ainda mais aberto.

O Grêmio, com Hugo, mostrou que estava disposto a buscar a virada. Empatou aos 4, mas voltou a apresentar os mesmos erros da etapa inicial. O volume de jogo não se traduziu em vantagem e o Palmeiras, nas vezes em que chegou, concluiu aos 16, com Maurício Ramos, e aos 25, com Cleiton Xavier. Decretou, assim, uma feliz despedida de seu estádio diante de um público de quase 19 mil pessoas.