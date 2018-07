Em crise, Suzuki deixa temporariamente a MotoGP

A equipe japonesa ainda apontou a desvalorização do iene, moeda do país, como outro fator que influenciou nesta saída. De acordo com o comunicado, a intenção é voltar a competir na MotoGP a partir de 2014, caso a economia mundial já esteja novamente estabilizada.

"A Suzuki vai dar continuidade à atividade competitiva no motocross e a apoiar as corridas de velocidade fazendo uso de motos de produção, obtendo homologação e através da cooperação como fornecedor dos seus kits para competições em desenvolvimento", disse a escuderia por meio do comunicado.

Nesta temporada da MotoGP, a Suzuki já dava mostras de sua queda de rendimento. Seus dois pilotos ficaram na segunda metade da tabela do Mundial: o espanhol Álvaro Bautista foi o 13.º, com 67 pontos, enquanto o norte-americano John Hopkins, que substituiu Bautista em duas provas, foi o 21.º colocado, com seis pontos.