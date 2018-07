Em Curitiba, Adilson luta para apagar má impressão da estreia

Vaiado em três dos cinco jogos que fez em casa neste Brasileiro, o São Paulo tenta se redimir longe de sua torcida, às 21h50, contra o Coritiba. Na capital paranaense, o time do Morumbi quer manter o retrospecto favorável e as boas atuações como visitante para buscar o primeiro triunfo sob a batuta de Adilson Batista.

No último jogo, na estreia do treinador, o Tricolor deixou o campo sob vaias após o empate por 2 a 2 com o modesto Atlético-GO (17.º colocado).

A chance de redenção vem embalada pelas boas exibições que o São Paulo tem mostrado fora de seus domínios. Em seis jogos como visitante, a equipe venceu quatro. Nos 3 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, não se intimidou com a torcida contrária e dominou os donos da casa.

"O time está amadurecendo, fizemos bons jogos fora do Morumbi", diz o lateral Juan.

Para o zagueiro Rhodolfo, o ideal é repetir hoje a eficiência mostrada em Porto Alegre. "Contra o Inter, a gente marcou bem e saímos rápido para o ataque. Temos de repetir isso em Curitiba para saímos com a vitória",

O zagueiro, que havia reclamado da falha de marcação nos gols do Atlético-GO, mudou o discurso e dividiu a culpa. "Erramos nos dois lances, mas a falta de atenção foi do grupo", disse ele. "Mas estávamos muito bem no jogo, com 70% de posse de bola."

Mesmo time. Com poucas dúvidas, Adilson Batista deve manter o mesmo time da última partida, com a dupla de ataque formada por Lucas e Dagoberto. Rivaldo, que marcou o segundo gol com a camisa do São Paulo após quase 6 meses, outra vez será o armador. Em sua maior sequência como titular, o meia de 39 anos, que foi substituído nos três últimos jogos, dificilmente deve atuar por 90 minutos.