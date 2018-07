Em desafio de campeãs no handebol, Brasil é derrotado pela Noruega

O Brasil foi superado nesta sexta-feira pela Noruega no "Desafio das Campeãs", que coloca frente a frente a vencedora do último Mundial e a da Olimpíada de Londres. A seleção feminina de handebol até fez um primeiro tempo equilibrado, mas com muitos erros no segundo foi derrotada por 25 a 21, no ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo (SP). As duas equipes voltam a se encontrar neste domingo, às 10 horas, no mesmo local.

O técnico dinamarquês Morten Soubak ficou incomodado com o desempenho de suas atletas. "Dá para tirar várias lições desta partida, mas não sei se é suficiente para vencer no domingo. Combinamos várias coisas e não conseguimos fazer. Tivemos muitos erros de fundamento e contra times como Noruega, Suécia ou Dinamarca isso é fatal. Temos de jogar com um pouco mais de paciência no ataque", afirmou o comandante do time brasileiro.

O teste é importante para as duas seleções, que já estão garantidas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Para as brasileiras, serve como preparação para os Jogos Pan-Americanos, em julho, em Toronto, no Canadá, e para o Mundial, em dezembro, na Dinamarca. As norueguesas aproveitaram para sentir o clima no Brasil. "Perdemos por quatro gols de diferença, mas a partida serviu para analisarmos o time delas. Claro que elas também estudaram a gente", disse a ponta Alexandra.