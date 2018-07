Em desafio inusitado, Bolt é mais rápido que ônibus

SÃO PAULO - Não valia medalha e não teria quebra de recorde, mas para ele pouco importa. Em uma prova de exibição inusitada na Argentina, Usain Bolt correu uma prova de 80 metros contra um ônibus, e venceu. No começo da prova, Bolt tirou onda com o adversário, correu com os braços abertos insinuando que estava fácil. Mas o ônibus se recuperou e o corredor jamaicano teve que forçar o ritmo para vencer. Ao final da corrida, veio a tradicional comemoração e foto com o motorista do ônibus.

Bolt está na Argentina para promover o seu esporte através de palestras e também para visitar escolhinhas de atletismo. Outros três corredores jamaicanos também participam da visita.