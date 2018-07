Em dia brasileiro na Áustria, Felipe Nasr vence prova na GP2

A festa brasileira foi completa neste sábado no circuito de Spielberg. Depois de Felipe Massa conseguir a pole position no treino da Fórmula 1, Felipe Nasr ganhou a primeira prova na rodada dupla da etapa austríaca da GP2. Com a vitória, o piloto do Brasil esquentou a briga pelo título da categoria de acesso, que serve como porta de entrada da F1.

Agora, após a disputa de sete das 22 provas programadas para a temporada da GP2, Felipe Nasr ocupa a segunda colocação do campeonato, com 84 pontos, atrás apenas do britânico Jolyon Palmer, que chegou aos 113 pontos com o quinto lugar neste sábado. Neste domingo, eles voltam à pista em Spielberg para a segunda corrida da rodada dupla na Áustria.

"Foi uma vitória perfeita", comemorou Felipe Nasr, que largou em terceiro lugar e logo assumiu a liderança, completando as 40 voltas em 52m32s096. "Tudo se encaixou perfeitamente, esquentei bem os pneus antes da largada e levei vantagem sobre aqueles que estavam em volta. Sabia que tinha que manter a posição nas primeiras curvas e levar a nossa estratégia em frente. O carro estava perfeito, uma delícia de guiar e fazia tudo o que eu pedia."

"Estou muito feliz de chegar ao topo do pódio outra vez, ouvir o Hino Nacional, admirar a bandeira brasileira lá no alto. Inesquecível!", comentou Felipe Nasr, que, enquanto compete na temporada da GP2, também trabalha como piloto de testes da equipe Williams, já vislumbrando a ida para a Fórmula 1 no ano que vem.