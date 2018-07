Em dia de abandono brasileiro, príncipe do Catar está soberano

De todas as quatro categorias do Rali Dacar 2015, apenas uma demonstra ter o primeiro lugar do pódio encaminhado para chegada do rali em Buenos Aires (ARG), no sábado (17). O príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah, líder na classificação geral, demonstrou nesta terça-feira (13), durante a nona etapa, toda sua consistência ao completar a especial de 450 quilômetros em segundo e ainda ampliar a vantagem no acumulado.

Agora, o piloto do veículo Mini possui quase 24 minutos sobre o sul-africano Giniel De Villiers, da Toyota, que terminou o dia em quarto. Em prova de recuperação, o atual campeão Nani Roma (ESP) venceu o trecho cronometrado entre Iquique e Calama, no Chile.

Enquanto seus rivais têm oscilado a cada etapa, Al-Attiyah não desperdiça cada trajeto rodado. E isso tem sido determinante para o desempenho do catari, que está na primeira posição da categoria desde a segunda especial. O brasileiro Eduardo Sachs, navegador do piloto português Ricardo Leal, no carro Nissan, completou o percurso em 29º. Eles estão em 28º na classificação geral.

Dupla brasileira abandona

Chegou ao fim o Rali Dacar para os brasileiros Guilherme Spinelli e Youssef Haddad. Com um problema na direção hidráulica do ASX Racing depois de apenas 20 quilômetros de especial, a dupla da Mitsubishi Petrobras não completou a nona etapa e se despediu da competição. Apesar do abandono, eles permanecem na caravana da prova como equipe de apoio dos portugueses Carlos Sousa e Paulo Fiuza, também da Mitsubishi. Os lusos estão na oitava colocação do acumulado.

Décima etapa

Os participantes partem nesta quarta-feira (14) para Argentina, onde disputam uma especial de 358 quilômetros. O percurso irá até Cachi, na província de Salta.

Resultados (extraoficiais) - 9ª etapa do Dacar – Carros

1º Nani Roma (ESP) / Michel Perin (FRA) #300 (Mini) 4h41min56s

2º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) +6min27s

3º Vladimir Vasilyev (RUS) / Konstantin Zhiltsov (RUS) #310 (Mini) +15min52s

4º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +21min58s

5º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +27min16s

29º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +1h20min41s

Resultados (extraoficiais) - Classificação geral do Dacar após nove etapas – Carros

1º Nasser Al-Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 31h29min38s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +23min58s

3º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +39min29s

4º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +1h17min41s

5º Eric Van Loon (HOL)/ Wouter Rosegaar (HOL) #314 (Mini) +2h01min46s

28º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +10h57min56s