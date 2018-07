Em dia de folga, Medina atrai dezenas de fãs em sessão de autógrafos

O brasileiro Gabriel Medina participou na tarde desta sexta-feira em Peniche de um evento de seu patrocinador. O surfista compareceu até a loja no centro da cidade e, ao lado de outros atletas, como Jacob Willcox, Owen Wright e Samuel Pupo, uma promessa do esporte no Brasil, foi o protagonista de uma sessão de autógrafos.

A fila tinha dezenas de pessoas antes de Medina chegar, ao lado do pai e treinador Charles, e da irmã Sophia. Tinha gente até com prancha de surfe para ser autografada e brasileiros fizeram festa quando ele apareceu na porta da loja. Um deles, levou uma bandeira do País com a inscrição "Medina campeão". O espanhol Javier Cerdeira, engenheiro de informática, foi um dos fãs que esteve na sessão de autógrafos. "O Gabriel foi muito simpático e agradável. Pedi se podia tirar uma foto com minha amiga e ele aceitou de pronto", disse o turista, que está em Peniche para assistir ao à etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe.