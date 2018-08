Em dia de vitória de Cielo no José Finkel, seis nadadores obtêm índice ao Mundial

O terceiro dia de provas do Troféu José Finkel, que está sendo realizado no Pinheiros, em São Paulo, registrou uma chuva de recordes e índices para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que será na China, no final do ano. Seis nadadores obtiveram as marcas classificatórias à competição em Hangzhou, três recordes sul-americanos foram quebrados e, nos 100 metros livre, Cesar Cielo voltou a vencer e emocionar a torcida que marcou presença. Etiene Medeiros, Vinicius Lanza, Luiz Altamir Lopes Melo, Felipe Lima, Guilherme Guido e Larissa Oliveira conseguiram índice ao Mundial.

Na prova mais tradição para o Brasil, um dos maiores nomes da história da natação nacional voltou a brilhar. Cesar Cielo, campeão mundial e olímpico, venceu a disputa com o tempo de 46s83 e, em seguida, emocionou a todos que estavam presentes neste domingo.

"Todos já me viram chorando com a medalha olímpica e, hoje (domingo), estou chorando de novo aqui no José Finkel para você ver a importância do que é isso para mim. Pode ser meu último Campeonato Brasileiro. Isso faz a gente pensar em tudo que passou para chegar aqui e bater na frente. É algo que mexe muito com o atleta. Particularmente, eu estou muito emocionado com o que aconteceu aqui hoje", disse o campeão.

Depois de operar o ombro no início da temporada, não participar do Troféu Brasil e, consequentemente do Pan-Pacífico, Etiene Medeiros retornou em grande estilo a uma competição nacional. Ela não só venceu a prova em que é bicampeã mundial, os 50m, como também obteve o índice com 25s95.

"A gente acabou se tornando uma grande família. Ganhei irmãos neste processo de cirurgia, recuperação e volta às piscinas. Tem muita gente que participou dessa minha conquista aqui hoje (domingo). A piscina curta faz parte do processo para que, no ano que vem, eu esteja melhor, depois, em 2020, chegue ao objetivo final", falou Etiene.

Na versão masculina da prova, o dia já havia começado com recorde sul-americano. Guilherme Guido, nos 50 metros costas, estabeleceu a nova marca em piscina de 25 metros ao completar a prova com o tempo de 22s75. No período da tarde, o atleta do Pinheiros voltou a encaixar seu nado e, além de quebrar novamente o recorde continental, obteve o índice para participar do Mundial.

MAIS ÍNDICES

Entre as mulheres, Larissa Oliveira fez uma grande prova terminando com o tempo de 52s45, novo recorde sul-americano e índice para o Mundial. "Os 100m livre é uma prova que eu me sinto muito bem, mas esse tempo que eu fiz me deixou muito contente, muito feliz. A gente não sabe ainda se vai ao Mundial, por conta do índice técnico, mas o fato de ter conquistado o índice me deixa mais perto de conseguir ir a esta competição que é tão importante para o nosso calendário", relatou.

Nos 50 metros peito, Felipe Lima, assim como havia feito nos 100 metros, brilhou. O atleta do Minas Tênis Clube, desta vez, atingiu o índice necessário para ir ao Mundial (26s00). Na versão feminina da prova, Jhennifer Alves Conceição mais uma vez estabeleceu o novo recorde sul-americano da disputa (30s00).

Para completar a lista de índices deste domingo, Vinicius Lanza voltou a mostrar que vive grande fase dentro das piscinas, obteve o índice nos 200 metros borboleta e conquistou o ouro na prova (1min51s00). Na mesma disputa, Luiz Altamir Lopes Melo também garantiu o índice com o tempo de 1min51s54.