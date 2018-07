Em dia ruim de Messi, Barça sofre para bater Celtic

O Barcelona sentiu falta da genialidade de Messi, que teve atuação razoável, e sofreu além da conta para vencer o Celtic, de virada, por 2 a 1, no Camp Nou. O gol da vitória saiu nos acréscimos, depois de um cruzamento de Adriano para Jordi Alba.

"Foi uma vitória difícil e emocionante. Não merecíamos perder pontos", afirmou o herói do terceiro triunfo do Barça, que lidera o Grupo G, com nove pontos. O Celtic é o segundo com quatro.

No outro jogo da chave, o Spartak de Moscou anotou seus primeiros três pontos ao vencer em casa o Benfica por 2 a 1 - os três tentos foram marcados por brasileiros: Rafael Carioca e Jardel (contra) para os russos; Lima para o time de Portugal.

A temporada atual coloca em alto relevo um problema recorrente do Barça: as falhas da defesa. Os desfalques de ontem (Puyol, Piqué, Busquets e Daniel Alves) transformaram o problema em drama. E o drama virou tragédia por causa da diferença de estatura.

Os baixinhos do Barcelona, com média de 1,74m, precisavam de guindastes para dividir com os gigantes de 1,86m do Celtic nos cruzamentos. Com essa vantagem, o time da Escócia abriu o placar aos 18, com Samaras (embora Mascherano tenha dado o toque final).

Pelo chão, os papéis de Davi e Golias se invertiam. Eram os baixinhos que se agigantaram desde o primeiro minuto, quando Alexis perdeu boa chance. Eram os grandalhões da Escócia que viravam anões na retranca.

Apesar do abismo técnico entre os dois, o Barcelona criou "só" quatro chances: aquela de Sánchez no início, duas faltas de Messi e uma cabeçada de Bartra. Aos 45, Messi, Xavi e Iniesta tabelaram com a velocidade única dos gênios (até as câmeras se perderam) e Iniesta finalizou. O gol deveria ter valido dois, tal a beleza instantânea da jogada.

Bem marcado, Messi não brilhou mais. Nas poucas vezes em que escapou dos brucutus, parou no goleiro Fraser Forster, que fez dois milagres. A virada mais que merecida só veio ao 48.

Manchester 100%. Com grande atuação de "Chicharito" Hernández, autor de dois gols, o Manchester United venceu o Braga, por 3 a 2, de virada, no Estádio Old Trafford (até a metade do primeiro tempo, o time inglês perdia por 2 a 0). "Foi uma vitória extraordinária em que todos acreditaram no resultado até o último momento", comemorou o atacante mexicano.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos conquistaram a terceira vitória e lideram com 100% de aproveitamento. O segundo colocado é o Cluj, da Bélgica, que alcançou seu quarto ponto ao empatar fora de casa com o Galatasaray (que só tem um). O Braga está em terceiro, com três.