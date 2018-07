Em disputa por titularidade no ataque, Leandrão exalta união do elenco do Vasco

Apesar de não ter balançado as redes - 0 gol da vitória por 1 a 0 foi do zagueiro Rodrigo -, Leandrão foi muito elogiado por Jorginho. O atacante sempre deixou claro a sua vontade de brilhar no Vasco após breve passagem no Boavista, onde disputou o Campeonato Carioca e fez quatro gols.

Neste retorno ao clube de São Januário, Leandrão já disputou seis jogos até o momento e marcou dois gols. "Tive um pouco de ansiedade e medo sim (de não ter oportunidade). Consegui atuar em todos os jogos com o Boavista. Tinha vontade de voltar e permanecer no Vasco. Contra o Londrina foi um dos melhores jogos depois da minha volta. Todos têm me apoiado muito após o meu retorno", afirmou.

Leandrão trata com naturalidade a disputa pela titularidade com Thalles. O atacante revela que conversa muito com o jovem nos treinamentos. "Faz parte essa disputa, com o elenco que o Vasco tem hoje. É um grupo muito forte, ficou claro no Campeonato Carioca. Faz parte, só temos eu e o Thalles de centroavante. Isso aumenta mais a responsabilidade. Eu e ele conversamos sempre, sabemos como é complicada a Série B e buscamos dar o melhor sempre", destacou.

O próximo adversário do Vasco será o CRB, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12.ª rodada da Série B. A equipe alagoana enfrentou os cariocas na segunda fase da Copa do Brasil e deu trabalho. Para Leandrão, o próximo desafio não será diferente. "É um jogo muito difícil. Já enfrentei o CRB lá com outras equipes e jogam muito bem. Eles têm um plantel experiente e sempre montam times muito bons para a disputa da Série B. Sabemos da dificuldade e vamos dar o nosso melhor para vencer essa partida", disse.