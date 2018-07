Em Dubai, um treinamento para se sentir em casa

O Corinthians se sentiu em casa em Dubai, capital dos Emirados Árabes e parada estratégica da comissão técnica para facilitar a adaptação dos jogadores em relação ao fuso horário japonês.

Depois de uma viagem de 13h50, a delegação realizou um leve treino físico no centro de treinamentos do Al Nasr, o maior clube do país.

A "ambientação" ficou por conta do atacante Emerson, que levou um aparelho de som para o gramado. O pagode tomou conta do treino, acompanhado por cerca de 50 torcedores brasileiros, que vivem no Oriente Médio ou que acompanham o time até o Japão. O clima de descontração foi o mesmo dos treinos abertos aos torcedores, antes dos grandes jogos, no Centro de Treinamento de Itaquera.

Dentro de campo, o técnico Tite não deu pistas sobre a escalação para a estreia já que fez apenas uma atividade técnica, em campo reduzido, dividindo o grupo em três equipes.

O único desfalque foi o atacante Paolo Guerrero, que se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, lesão que ocorreu na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter treinado com o restante do time, sua recuperação surpreendeu os médicos.

O peruano correu por 15 minutos e fez um trabalho específico com bola com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti - isso só deveria acontecer quando o time chegasse ao Japão. Embora o departamento não confirme, o atacante tem grandes chances de participar da estreia, quarta-feira, contra um adversário que ainda não está definido.

Passeio no shopping. Antes do treino, jogadores e comissão técnica visitaram o Dubai Mall, o maior centro de compras do mundo, que possui 1200 lojas, 22 salas de cinema, 120 restaurantes e outras 12o lojas fast food.

"É uma cultura muito diferente da nossa. Foi importante também para conhecermos os hábitos locais", disse o zagueiro Paulo André.

Embora o passeio tenha obviamente o caráter de diversão e entretenimento, o objetivo da comissão técnica foi facilitar a adaptação ao fuso horário. Os preparadores físicos explicam que a visita foi planejada para manter os jogadores acordados e impedir que dormissem logo após o desembarque.

"De maneira geral, as pessoas demoram um dia para se acostumar a cada hora de diferença no fuso. Por isso, planejamos uma adaptação gradativa", explica o preparador físico Fabio Mahseredjian.

Os jogadores estão seguindo às recomendações à risca. "Estou com um pouco de sono, mas o planejamento foi bem feito. Estamos nos acostumando bem", diz o atacante Emerson.

Hoje, o time continua a viagem para o Japão, onde chega à noite. O time iniciará atividades em Nagoya, cidade próxima a Toyota, local das semifinais.