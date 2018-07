Em duplas, Soares e Demoliner estreiam com vitória em Wimbledon; André Sá cai No dia em que o Brasil encerrou a sua participação nas chaves de simples de Wimbledon com a derrota de Thomaz Bellucci na segunda rodada, três representantes do País na chave de duplas fizeram as suas estreias. Dois deles - Bruno Soares e Marcelo Demoliner - venceram e apenas o veterano André Sá caiu logo de cara.