Em estação de esqui de luxo, Eriksson ainda busca time ideal

Sinos de vacas soando a distância, montanhas dos alpes ainda com restos de neve e nenhum segurança para evitar o contato da imprensa e torcedores com os jogadores. É nesse cenário que o técnico Sven Goran Eriksson tentará transformar um grupo de craques dos principais clubes europeus em uma verdadeira equipe africana. Ontem, o Estado acompanhou o primeiro coletivo do técnico com todos seus jogadores, a duas semanas do início da Copa do Mundo. O local escolhido para a concentração foi uma estação de esqui de luxo nos alpes, supostamente para que os jogadores possam já se aclimatar à altitude sul-africana.

Se o discurso é de confiança e até de ameaça, a realidade é que a seleção da Costa do Marfim vive uma crise. Eriksson assumiu a seleção apenas em março, depois de semanas de indefinição sobre quem seria o técnico. Trouxe consigo uma nova comissão que, ontem na pequena cidade de Saanen, tentava dar instruções aos jogadores. Em casa, são duramente criticados por seus salários altos, enquanto mais da metade do país vive com menos de US$ 2,00 (R$ 3,60) por dia.

O desafio de Eriksson não é pequeno. Superar as vaidades pessoais de alguns dos principais jogadores do Chelsea, Barcelona ou Manchester City e criar entrosamento. "Sabemos que precisamos colocar nossas ambições pessoais de lado agora e jogar para o time. Nada melhor que Eriksson para nos ajudar a jogar de forma solidária", disse ao Estado o zagueiro Toure, que por anos foi destaque do Arsenal.

Entre as estrelas estão Yaya Touré (Barcelona), Didier Zokora (Sevilha), Kalou (Chelsea) e Eboue (Arsenal).

Até a semana que vem, Eriksson terá de excluir sete jogadores de seu grupo que hoje conta com 30 atletas. Ao melhor estilo de Dunga, o técnico indicou que ficarão não apenas os melhores, mas aqueles que estejam dispostos a formar um grupo coeso. No domingo, ele espera colocar o time ideal contra o Paraguai.

Em campo, o técnico interrompeu por diversas vezes o coletivo para reposicionar a defesa e insistir nos passes rápidos. "Temos grandes jogadores. Vamos ver o que sairá disso", disse Sven Goran Eriksson. J.C.