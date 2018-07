Em estreia de Levir, Fluminense vence Criciúma e se classifica

Após ter estreado com derrota na competição, o Flu se recuperou com dois triunfos e terminou na liderança do grupo A, com seis pontos. Por ter sido o segundo melhor geral do torneio, o time enfrentará o Internacional, dia 23, com mando de campo a favor. A outra semifinal será entre Flamengo e Atlético Paranaense, também na casa dos cariocas.

Em Juiz de Fora, os reservas do Flu apresentaram um futebol que os titulares ainda não mostraram no ano. Logo aos 4 minutos, Eduardo cobrou escanteio, Renato Chaves desviou e Gerson fez 1 a 0. Foi o primeiro gol do meia que foi para a Roma, mas que retornou para cumprir um contrato de apenas seis meses.

O autor do gol era o melhor em campo. Aos 25, roubou bola de Ianson e entrou na área, mas errou na hora de passar para Pedro, que entrava livre na área. Aos 32, nova falha catarinense. Ianson e David se atrapalharam, Gerson aproveitou o erro e encobriu o goleiro para marcar novamente: 2 a 0.

Sem criatividade, o Criciúma assustou apenas uma vez, em um lance inusitado, quando Roger Guedes errou um cruzamento e quase surpreendeu Diego Cavalieri. Na sequência, nova tentativa, com Gum, que tentou afastar e por pouco não marcou contra.

Após as chances, o Fluminense se recuperou e apenas administrou o jogo, com raras tentativas. Uma delas foi com Felipe Amorim, que chutou forte e viu David defender. Satisfeito com o que viu, Levir Culpi apenas aguardou o apito final para selar a vitória e classificação para a semifinal.