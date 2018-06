Em final australiana, Julian Wilson fatura etapa da Gold Coast do surfe

O título do primeiro evento da temporada 2018 do Circuito Mundial de Surfe ficou com Julian Wilson. Em uma final disputada por dois representantes da Austrália, ele superou o compatriota Adrian Buchan por 17,43 a 15,10, nesta quinta-feira, na etapa da Gold Coast.

Essa foi a segunda vez consecutiva que esse evento foi decidido por dois surfistas da Austrália, sendo que no ano passado Owen Wright superou Matt Wilkinson. Agora, então, foi a vez de Wilson, terceiro colocado no Circuito Mundial em 2017, vencer a disputa e assegurar a lycra amarela, utilizada pelo líder do ranking.

A disputa da final entre Wilson e Buchan foi em alto nível, com Wilson conseguindo 9,93 logo na sua primeira onda, em um tubo, sendo esta a segunda melhor nota de toda a etapa da Gold Coast. Buchan conquistou duas boas notas - 6,50 e 8,60 -, o que chegou a colocá-lo na liderança da decisão. Mas Wilson obteve 7,50 em sua segunda melhor onda, o que assegurou a sua conquista.

A final desta quinta-feira foi a segunda de Wilson na etapa da Gold Coast, sendo que em 2015 ele perdeu a bateria decisiva para o brasileiro Filipe Toledo. Esta foi a quarta etapa vencida pelo australiano no Circuito Mundial de Surfe, sendo que no ano passado ele foi campeão no Taiti, em disputa com o também brasileiro Gabriel Medina. Os seus outros triunfos foram em Portugal, em 2012, e no Pipe Masters, em 2014.

Na etapa da Gold Coast, o melhor desempenho brasileiro foi de Tomas Hermes, estreante na elite do surfe, e que perdeu para Buchan nas semifinais, desempenho que o deixa na terceira posição no ranking, ao lado do norte-americano Griffin Colapinto, ambos com 6.085 pontos. Wilson acumula 10 mil pontos e Buchan vem logo atrás, com 7.800.

A próxima etapa do Circuito Mundial também será disputada na Austrália em Bells Beach, com previsão de realização no período entre 28 de março e 8 de abril.