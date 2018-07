'Em forma', Lúcio quer voltar para a seleção

O sonho de disputar a Copa do Mundo de 2014 no País mexeu com Lúcio. O jogador decidiu voltar ao Brasil depois de quase 12 anos no exterior e escolheu o São Paulo porque vê no clube muitas possibilidades de vencer. "Meu desejo é mostrar dentro de campo que tenho capacidade e condições de voltar à seleção", diz o atleta, que disputou as Copas de 2002, 2006 e 2010, vencendo a primeira delas. "A seleção vive de resultados. Infelizmente não tem obtido e a pressão é sempre muito grande. Busca-se resultados positivos, tem de estar no topo de qualquer competição e isso é o que realmente conta."

O namoro do São Paulo com Lúcio vem desde o meio do ano, quando ele já indicava que sairia da Inter de Milão. Acabou se transferindo para a Juventus, mas sem conseguir ficar entre os titulares, foi negociando sua saída do clube italiano. O time do Morumbi voltou a insistir e contou com a ajuda do goleiro Rogério Ceni e do atacante Luis Fabiano para convencer Lúcio.

"Eu tenho um contato bom com o Rogério Ceni e também com o Luis Fabiano. Fico feliz de estar num grupo como esse, também perto de companheiros, e meu desejo é dar minha contribuição. Além da experiência, tem de estar bem fisicamente. O futebol é coletivo e individualmente não se ganha o campeonato, esse é o caminho mais correto para a equipe ter sucesso."

Quando foi anunciada a rescisão com a Juventus, 11 equipes procuraram o empresário de Lúcio para tentar contratá-lo. Mas o São Paulo já vinha negociando desde novembro com o atleta e tinha uma vantagem considerável sobre os rivais. Agora, o objetivo passa a ser a conquista de mais uma Taça Libertadores. "Na Europa a Copa dos Campeões é um obsessão de todos os grandes clubes. Em 2002 joguei a primeira final, perdemos, mas em 2010 consegui vencer. Não tive oportunidade de jogar a Libertadores, mas com certeza é um desafio e um sonho. Acredito que o São Paulo, pela grandeza, em qualquer competição que entra tem como objetivo principal vencer. Vou fazer o melhor para ajudar o clube e dar minha contribuição para que isso se realize."

Amanhã será realizado o sorteio dos grupos da Libertadores e o time terá de disputar a repescagem para entrar na fase de grupos. Pelos critérios estabelecidos pela Conmebol, o São Paulo está no pote 1, junto com Grêmio, Tolima (Colômbia), Olímpia (Paraguai), Deportes Iquique (Chile) e Tigre (Argentina), e poderá enfrentar Oriente Petrolero ou Bolívar (Bolívia), LDU (Equador), César Vallejo (Peru), Defensor (Uruguai), Deportivo Anzoátegui (Venezuela) e León (México). Lúcio prefere não escolher o rival, mas vê a equipe em condições de avançar. "Encaro toda partida como uma guerra. Essa competição é diferenciada, a emoção tem de ser maior e temos de passar isso para a equipe. Hoje pertenço ao São Paulo, tenho orgulho disso, e vou jogar de coração."

O zagueiro garante que ainda tem muita lenha para queimar. Ele não fala da possibilidade de se aposentar após o término de seu contrato, daqui a dois anos, e confessa que todos seus índices de preparo físico melhoraram na Juventus. "Apesar de não estar jogando, estou muito bem fisicamente."

