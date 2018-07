Em Genebra, duelo particular entre Messi e Cristiano Ronaldo

GENEBRA - A quarta-feira de futebol reserva 31 partidas ao redor do mundo, mas nenhum duelo é tão aguardado como o que se virá em Genebra, Suíça. A partir das 18 horas (de Brasília), Argentina e Portugal se enfrentam com um confronto à parte em campo: Lionel Messi x Cristiano Ronaldo. Organizadores do amistoso dizem que 85 países vão assistir ao espetáculo ao vivo.

Os craques já foram escolhidos pela Fifa como melhores do mundo (o argentino detém o atual título) e estão também em briga acirrada pela artilharia do Campeonato Espanhol.

O Barcelona tem dado show nos últimos jogos e lidera com folga a competição, sete pontos à frente do Real. Mas são os jogadores quem vêm roubando a atenção na mídia espanhola.

Após quatro partidas em branco, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Real Sociedad, domingo. No dia anterior, Messi já havia feito três contra o Atlético de Madrid. A disputa pela artilharia está acirrada, com 24 gols cada um. Na última vez em que eles se enfrentaram, Messi brilhou na goleada do Barcelona sobre o Real, por 5 a 0.

Apesar da ótima fase dos goleadores, o técnico português Paulo Bento diz que o confronto desta quarta não se resume ao duelo pessoal entre os jogadores. "Não é uma rivalidade individual."

O treinador Sergio Batista, que não poderá contar com o machucado atacante Diego Milito, explicou a forma como Messi jogará. "Ele me dá muitas opções no ataque, como um 9 (típico centroavante) ou pelas pontas, e agora será um 9 mentiroso."

Batista aposta em Messi para conseguir o trinfo. "Portugal tem grandes jogadores, se arma bem e pressiona, mas nós temos o melhor jogador do mundo."

Na terça, o presidente da Uefa, Michel Platini, voltou a se render ao futebol de Messi. "Ele é o diamante de um time maravilhoso", afirmou.

