Em Goiânia, Flamengo busca classificação na Copa do Brasil contra o Atlético-GO Quatro dias após derrotar o Atlético Goianiense por 3 a 0 em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h45 desta quarta-feira o Flamengo enfrenta novamente o clube goiano, no mesmo estádio Serra Dourada, desta vez em partida decisiva pela Copa do Brasil. No primeiro jogo das oitavas de final houve empate em 0 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio.