Em Haia, Larissa festeja retorno ao vôlei de praia

O Grand Slam de Haia, próxima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, contará com uma importante novidade na equipe brasileira. O time nacional terá o retorno de Larissa, uma das jogadoras mais vitoriosas do vôlei de praia. Após abandonar a aposentadoria, ela voltará a competir formando uma nova dupla com Talita.

"Estou muito feliz de poder voltar a competir. Foi tudo bem pensado, bem medido e a sensação nos treinos tem sido ótima", diz Larissa, que largou as competições no fim de 2012. Na ocasião, ela decidiu finalizar a bem-sucedida parceria com Juliana para tentar engravidar, o que não chegou a acontecer.

Após adiar o sonho de ser mãe, ela decidiu retomar a carreira esportiva. "Adoro o esporte, a adrenalina de competir e trabalhar por objetivos. Sei que vou começar do zero, terei que batalhar muito para reconquistar meu espaço e será difícil, mas tenho o apoio das pessoas e vontade de viver tudo isso novamente", afirma a atleta de 32 anos.

Para retornar ao Circuito, Larissa voltou a treinar duro nos últimos meses. No entanto, admite que ainda não está 100% fisicamente para competir em Haia. "Treinei muito forte nos últimos três meses e agora é a fase final da preparação. Ainda não estou 100% fisicamente, acredito que em torno de 80%, mas isso vai aumentando com o tempo, pegando ritmo de jogo e evoluindo o entrosamento com a Talita gradativamente. E poder retornar numa competição tradicional, que traz boas lembranças, é ainda melhor", comenta Larissa, que já venceu em Haia em 2009 e 2011.

A jogadora revela que decidiu voltar ao Circuito formando uma nova parceria por causa das habilidades de Talita. "Eu já conhecia a Talita como jogadora por jogar contra frequentemente, em tantos torneios. Sabia da qualidade técnica dela, já achava a melhor jogadora do país. Treinando junto vi que é uma pessoa maravilhosa: calma, tranquila, mas muito focada. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como ela demonstra saber o que quer, o sonho de disputar uma Olimpíada no Brasil e conquistar títulos", afirma.