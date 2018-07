Em Indianápolis, Márquez vence 3ª seguida na MotoGP

INDIANÁPOLIS- O espanhol Marc Márquez conquistou neste domingo a sua terceira vitória consecutiva na temporada 2013 da MotoGP. Após dominar todo o fim de semana da etapa de Indianápolis, a décima deste campeonato, o piloto da Honda confirmou o seu favoritismo e venceu a corrida nos Estados Unidos. O pódio da prova foi todo espanhol, com Dani Pedrosa na segunda colocação e Jorge Lorenzo em terceiro lugar.

O resultado amplia a vantagem da Márquez na liderança do campeonato. Ele está em primeiro lugar, com 188 pontos, 21 a mais do que Pedrosa. Já Lorenzo ocupa a terceira colocação, com 153 pontos. Além disso, o triunfo confirmou o excelente desempenho de Márquez nas provas da MotoGP realizadas nos Estados Unidos - ele já havia vencido as duas provas disputadas no país nesta temporada, nos circuitos de Austin e Laguna Seca.

Pole position, Márquez perdeu a liderança na volta inicial, ultrapassado por Lorenzo e Pedrosa. Ele, porém, conseguiu recuperar a primeira colocação na 13ª volta quando ultrapassou Pedrosa. Antes, nas nona, já havia superado Lorenzo. Depois disso, com tranquilidade, completou as 27 voltas com uma vantagem de 3s495 para Pedrosa.

Pedrosa, aliás, só garantiu o segundo lugar da etapa de Indianápolis a duas voltas do fim ao ultrapassar Lorenzo, que ainda não está completamente recuperado de duas cirurgias nas clavículas. O italiano Valentino Rossi, com um final de prova forte, marcado por várias ultrapassagens, terminou a etapa de Indianápolis na quarta colocação. Na penúltima curva, inclusive, ele superou o inglês Cal Crutchlow, que ficou em quinto lugar.

O espanhol Álvaro Bautista foi o sexto colocado na etapa de Indianápolis da MotoGP, seguido, em ordem, pelo alemão Stefan Bradl, pelo inglês Bradley Smith, pelo norte-americano Nicky Hayden, e pelos italianos Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, que completaram as dez primeiras colocações da prova.

A etapa de República Checa, a próxima da temporada 2013 da MotoGP será disputada no dia 25 agosto, no circuito de Brno. Confira o resultado final da etapa de Indianápolis:

1º. Marc Márquez (ESP/Honda) - 27 voltas em 44min52s463

2º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - a 3s495

3º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - a 5s704

4º. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - a 19s895

5º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) - a 19s955

6º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - a 20s061

7º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - a 24s842

8º. Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) - a 40s690

9º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - a 40s701

10º. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - a 40s823

11º. Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) - a 59s668

12º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - a 1min06s650

13º. Colin Edwards (EUA/Forward) - a 1min09s462

14º. Claudio Corti (ITA/Forward) - a 1min15s207

15º. Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia) - a 1min20s159

16º. Héctor Barberá (ESP/Avintia) - a 1min25s879

17º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) - a 1min29s616

18º. Michael Laverty (IRN/Paul Bird) - a 1min36s388

19º. Bryan Staring (AUS/Gresini Honda) - a 1 volta

Não completaram

Yonny Hernández (VEN/Paul Bird)

Lukás Pesek (RCH/Ioda)

Randy de Puniet (FRA/Aspar)

Blake Young (EUA/Attack)