Em iniciativa inédita na F1, GP da Áustria terá torcedor dando bandeirada final

Um ação promocional entre os que comprarem ingressos para a prova irá determinar um torcedor que terá a honra de dar a bandeira final ao vencedor no domingo. O escolhido será definido por meio de uma espécie de concurso que elegerá a melhor foto com a presença de um deles.

As imagens serão registradas em uma cabine especial e o escolhido irá se juntar a Charlie Whiting, diretor de corrida da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), na torre onde o ganhador do GP austríaco receberá a bandeirada na 71ª volta. O dirigente, no caso, irá orientar o torcedor a como deverá cumprir essa "ilustre missão".

Essa será apenas uma das várias ações promocionais que serão realizadas no final de semana do GP da Áustria, sendo que esta não será a primeira vez que uma pessoa que não faz parte do circo da F1 dará a bandeirada em uma prova da categoria, embora esta iniciativa seja inédita com um torcedor.

Em 2002, Pelé foi convidado para dar a bandeirada do GP do Brasil e acabou não tendo sucesso ao perder a passagem pela reta dos boxes do vencedor Michael Schumacher, então piloto da Ferrari. Dois anos depois, também no circuito de Interlagos, em São Paulo, a modelo Gisele Bündchen teve a honra de dar a bandeirada ao ganhador.