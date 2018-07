Em Interlagos, 7 buscam o título e 32, R$ 1 milhão

Depois de uma longa disputa iniciada em março, a temporada da Stock Car vai ser encerrada hoje, no Autódromo de Interlagos, com sete pilotos na luta pelo título e com todos os que irão à pista - serão 32 no grid - correndo atrás de R$ 1 milhão. Esse será o prêmio do vencedor da prova, que tem largada prevista para as 9h35, com transmissão da TV Globo. Serão 50 minutos e mais uma volta pelo traçado de 4.309 metros da pista paulistana.

Os pilotos que estão na briga pelo campeonato são Cacá Bueno (líder da temporada, com 159 pontos, e que busca o quinto título), Átila Abreu, Daniel Serra, Ricardo Maurício (cada um deles tem 149 pontos), Max Wilson (138), Valdeno Brito (137) e Nonô Figueiredo (130). A Corrida do Milhão, nome oficial da prova, dará 44 pontos ao vencedor - além do milhão de reais, claro.

Ontem, Cacá Bueno ficou mais perto de conquistar o pentacampeonato ao garantir a pole position. O carioca conquistou a primeira posição do grid com o tempo de 1min42s609. "A verdade é que eu não esperava conquistar a pole hoje (ontem). Sem dúvida, ela veio em boa hora."

Ricardo Maurício largará em quarto, Daniel Serra, em quinto, Valdeno Brito, em sexto, Átila Abreu, em décimo, Nonô Figueiredo, em 16.º e Max Wilson, em 24.º. Dos pilotos que correm na Fórmula Indy e participarão da última etapa da Stock, o melhor colocado ontem foi Rubens Barrichello, que sairá na sétima colocação. Helio Castroneves foi o 22.º e Tony Kanaan, o 26.º.

Segundo os organizadores, os ingressos para o evento estão esgotados. A expectativa é que entre 45 mil e 50 mil pessoas compareçam a Interlagos, contando o público nas arquibancadas e os convidados das áreas vip.