Em Interlagos, Ronaldo exalta Rubinho e se diz fã de F1

SÃO PAULO - O ex-jogador Ronaldo já está no circuito de Interlagos para acompanhar de perto o GP do Brasil de Fórmula 1, cujo Mundial de 2011 será encerrado neste domingo com a etapa final da temporada. Em sua chegada ao autódromo paulistano, o Fenômeno se declarou um fã da categoria maior do automobilismo e aproveitou para dizer que está torcendo pela permanência de Rubens Barrichello na F1.

"Adoro Fórmula 1, sempre que eu tenho chance de ir eu acompanho. Estive em Abu Dabi (palco da etapa passada do Mundial) há duas semanas", lembrou Ronaldo, em entrevista à TV Globo, na qual em seguida exaltou a importância de Rubinho para a F1.

"Estou torcendo muito para ele (Barrichello), para que ele faça uma grande corrida hoje (domingo). A carreira dele foi maravilhosa e, independentemente do que aconteça hoje, ele é um vitorioso. Vou torcer para ele correr mais um ano, porque ele ainda tem muita garra e vontade de vencer", acrescentou o ex-atacante.

Problemas no paddock

Ronaldo, acompanhado dos filhos, teve problemas para entrar na área dos boxes antes da largada. Sem credencial, o Fenômeno foi barrado e teve de recorrer a telefonemas para contatos pessoais para garantir o ingresso no paddock. A cantora Macy Gray também passou por situação parecida.

O Fenômeno ainda comentou o fato de Nelson Piquet ter exibido uma bandeira do Vasco neste domingo no circuito de Interlagos durante a volta que deu na pista com o carro da Brabham que lhe deu o primeiro dos seus três títulos mundiais, em 1981. Para Ronaldo, a "provocação" de Piquet ao Corinthians, que está na briga direta pelo título brasileiro com Vasco e Fluminense, é saudável e válida neste momento.

"Futebol é tão emocionante que até na Fórmula 1 vale a provocação", enfatizou o ex-jogador corintiano, antes de dizer que aposta em um empate no clássico entre Fluminense e Vasco neste domingo, no Engenhão, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Caso realmente ocorra um empate neste confronto e o Corinthians vença o Figueirense, em Florianópolis, a equipe do Parque São Jorge irá se sagrar campeã nacional com uma rodada de antecedência neste domingo.