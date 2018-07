Em Itu, o duelo dos desesperados Ituano e Catanduvense fazem o "duelo dos desesperados" da oitava rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes lutam para fugir das últimas colocações. A equipe de Itu soma apenas quatro pontos, contra seis do adversário de Catanduva. A partida marca a estreia de Roberto Fonseca no comando do time de Itu, substituindo Ruy Scarpino. Em Lins, o Linense tenta se recuperar após perder de goleada para os reservas do Santos na última rodada por 4 a 1. Com oito pontos, uma derrota pode levar o time ainda mais perto da zona do rebaixamento. O adversário será o Bragantino, que faz campanha irregular e acumula 11 pontos ganhos.