Em jogo com campo alagado, Napoli derrota Genoa de virada e reassume vice-liderança

Em jogo que foi paralisado em razão da forte chuva que castigou boa parte do gramado do estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o Napoli derrotou o Genoa de virada, por 2 a 1, reassumiu a segunda posição do Campeonato Italiano e pressionou a líder Juventus. O confronto deste sábado foi válido pela 12ª rodada.

O triunfo conquistado de virada deixa o Napoli com 28 pontos, na vice-liderança ao menos provisoriamente, já que a Inter de Milão ainda não entrou em campo na rodada e, se vencer a Atalanta neste domingo, retoma a posição em razão do saldo superior de gols. O Genoa é o 14º colocado e soma 14 pontos.

Em campo, o Napoli fez um primeiro tempo ruim e foi dominado pelo time mandante, que abriu o placar com o atacante marfinense Christian Kouame aos 20 minutos. A história da partida, no entanto, começo a mudar depois dos 58 minutos de jogo, quando a partida foi interrompida devido à forte chuva que prejudicou o gramado.

A pausa fez bem ao Napoli, que precisou de apenas dois minutos para conseguir o empate, depois que o juiz autorizou o recomeço da partida. O gol foi marcado aos 17 minutos, pelo meia espanhol Fabian Ruiz. Quando a igualdade parecia que perduraria no placar, o zagueiro Davide Biraschi fez contra e garantiu a vitória ao Napoli.

Nos outros dois jogos deste sábado, o Parma, que faz um início de torneio surpreendente, venceu o Torino fora de casa por 2 a 1, e Spal e Cagliari empataram por 2 a 2. A rodada será encerrada neste domingo e tem como o principal duelo o clássico entre Milan e a líder Juventus, em Milão.