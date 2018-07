Em jogo de 6 gols, Celta arranca empate com o Betis no Espanhol Em jogo de seis gols, o Celta de Vigo arrancou o empate com o Betis por 3 a 3, neste domingo, após ficar atrás no placar por duas vezes na partida disputada em Sevilha, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.